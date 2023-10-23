І це не "режим польоту": як помітно прискорити зарядку телефону

За лічені хвилини ви отримаєте результат

Багато хто з нас стикався з неприємною ситуацією, коли телефон потрібно терміново зарядити, але часу практично немає. Неодноразово нам говорили про лайфхак з переведенням телефону в "режим польоту" при заряді і він справді дієвий, але є й корисніший спосіб прискорити заряд.

Експерти стверджують, що для максимально швидкого заповнення ємності акумулятора потрібно вимкнути телефон. У такому разі ви встигнете отримати бажані відсотки заряду за кілька хвилин.

Такого ефекту вдається досягти через те, що в телефоні на якийсь час відключаються всі бездротові технології та фонові програми.

Таким чином, його батарея ні на що не відволікається. Крім того, у вас не буде спокуси постійно включати екран гаджета і перевіряти, скільки ж відсотків вже набігло.

Фахівці в один голос твердять, що повне відключення смартфона є набагато ефективнішим способом, ніж включення "режиму польоту".

Раніше "Телеграф" писав про те, що перед тим, як поставити телефон на зарядку, потрібно зробити три речі.