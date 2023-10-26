Ваш телефон швидко розряджається? 4 хитрощі, щоб батарея тримала заряд довше

Ці прийоми дозволять вам рідше думати про зарядку вашого гаджета

У сучасному світі складно обійтися без телефону — з його допомогою ми дізнаємося про новини, спілкуємося, проводимо оплату, дивимося час та багато іншого. Але разом з тим виникає і неприємний момент, який полягає в тому, що згодом будь-який гаджет починає розряджатися швидше.

Однак є кілька налаштувань, зміна яких допоможе зберегти заряд акумулятора довше. Їх називає сайт Consumer Reports.

За словами експертів, зміна всього чотирьох налаштувань допоможе скоротити витрати акумулятора вашого телефону:

зменште яскравість екрана, — так телефон споживатиме менше енергії; відключіть фонову активність, — закрийте програми, запущені у фоновому режимі, але якими ви зараз не користуєтеся; відключіть пошук сигналу Wi-Fi, а то й зовсім увімкніть режим польоту, якщо не збираєтеся користуватися телефоном якийсь час, наприклад, в дорозі або на нараді, — так пристрій не витрачатиме заряд на пошук найближчого джерела зв’язку; використовуйте режим енергозбереження, — такий автоматично є на більшості телефонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка оптимально заряджати телефон, щоб він служив довше (і це не 100%).