Не можна навіть свої фотографії: які заставки краще не ставити на екран смартфона

Ви можете залучити неприємності

Багато хто з нас ставить на заставку телефону свої фото, фото своїх дітей чи просто близьких людей. Але ви здивуєтеся, дізнавшись, що цього робити не можна.

Принаймні про це попереджають фахівці. У вас такі знімки можуть викликати приємні емоції, але може статися так, що такі заставки приваблять неприємності.

Чому не можна ставити на заставку свої фото

Справа в тому, що на вашу фотографію досить просто навести псування. У такому випадку ви можете зіткнутися з недугою або неприємностями. Особливо небезпечні знімки, на яких ви дивитеся прямо на об’єктив.

Чому не можна ставити фото з вашою половинкою

Люди дуже заздрісні. Вас просто можуть наврочити. Для цього не знадобляться особливі здатні або особливе бажання. Запам’ятайте, що щастя любить тишу.

Чому не можна ставити фото своїх дітей

Діти мають світлу, незахищену енергетику. Люди з не добрими намірами можуть запросто скористатися цим і нашкодити вашій дитині. Вони навіть можуть навести порчу.

Чому не можна ставити фото з гострими предметами та незрозумілими символами

Заставка, на якій зображений меч, кинджал, шабля або інша зброя, може залучити негатив. Також уникайте незрозумілих символів та ієрогліфів, особливо якщо ви не знаєте їх значення.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому на екрані телефону з’являються смуги.