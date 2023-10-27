Це може нашкодити: як не варто заряджати смартфон

Просте правило допоможе знизити ризик перегріву

Зарядка телефону — щоденний процес для мільйонів людей в усьому світі. Однак є принципи, які дозволяють зробити її більш безпечною та якісною. Серед них — уникати тривалого заряджання до 100%. Ще один лайфхак, який актуальний і для звичайної, і для бездротової зарядки — знімати чохол з телефона.

Смартфони, як і інша електроніка, природно виділяють тепло під час роботи. Екран, батарея та внутрішнє "начиння" телефону виробляють тепло, тому це нормально, коли телефон нагрівається під час використання. Більшість телефонів розроблено для роботи при температурах від 0ºC до 35ºC. Під час зарядки телефон нагрівається і може перегрітися. Заряджати його потрібно на твердій рівній поверхні, щоб він нормально охолоджувався.

Спричинити перегрів телефону під час зарядки можуть одразу кілька чинників, серед яких — наявність чохла. Зовнішня оболонка телефону функціонує як охолоджуюча поверхня, яка допомагає розсіювати тепло, яке природним чином виділяє телефон. Деякі чохли можуть затримувати тепло та перешкоджати зовнішній частині телефону охолоджувати пристрій.

Також чохли для телефонів рекомендують знімати для швидкого розсіювання тепла під час бездротової зарядки. Зазначається, що силіконові чохли для телефонів товщиною до 3 мм не дуже впливають на сам процес бездротової зарядки. А занадто товсті чохли можуть завадити заряджанню.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи уникнути перегріву телефону під час заряджання. Окрім знятого чохла є й інші поради.