Чи можна зарядити телефон зарядкою від ноутбука: нюанси, про які ви могли не знати

У деяких випадках кабель від ноутбука може допомогти в складній ситуації.

Смартфони зайняли важливе місце в нашому житті, тому раптовий вихід пристроїв з ладу або його раптова розрядка може доставити не тільки дискомфорт, але і багато проблем. Тому важливо стежити за тим, чи достатньо "процентів" залишилося в батареї та заряджати пристрій, коли це потрібно.

В цей час існує безліч способів зарядити телефон — від розетки, прикурювача в автомобілі, від павербанка і навіть від ноутбука. Хоча останній спосіб вважається одним із найбезпечніших, але оптимальністю він похвалитися точно не може.

Як повідомляє Androidinsider, зарядка від розетки завжди буде набагато швидше, ніж при використанні USB-роз’єму. Крім того, із зарядкою від ноутбука чи стаціонарного комп’ютера є кілька нюансів.

Варто розуміти, що USB-роз’єми бувають різні і вони здатні видати різну напругу:

5 Вт для USB-A (2.0);

10 Вт для USB-A (3.0);

18 Вт для USB;

Тільки останній з них підтримує технологію швидкої зарядки, а тому якщо її у вас немає, то чекати заповітних 100% доведеться довго.

Однак трапляються випадки, коли ваш ноутбук не хоче заряджати телефон, але зазвичай це вирішується наступними кроками:

переконайтеся, що кабель вставлено до кінця;

переконайтеся, що ноутбук має високий заряд, інакше він не захоче "ділитися останніми відсотками";

перезавантажте обидва пристрої;

Якщо ці кроки не допомогли, то, ймовірно, кабель вийшов з ладу. До речі, сучасні ноутбуки оснащені зарядним пристроєм із роз’ємом USB-С і якщо у вашого телефону така сама, то можна сміливо використовувати її для заповнення заряду батареї. Оскільки в обох пристроїв є контролер, який обмежує енергію, що подається, то якщо смартфон підтримує 18-ватну зарядку, в процесі відновлення енергії він отримуватиме струм потужністю 18 Вт, навіть якщо адаптер живлення для ноутбука розрахований на 65 Вт.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи уникнути перегріву телефону під час підзарядки. Окрім знятого чохла, є й інші поради.