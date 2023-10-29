Так робить майже кожен: як у жодному разі не можна заряджати телефон

Є низка правил, як слід заряджати смартфон, щоб не зашкодити йому

Поставити телефон на зарядку — звичайна справа, яку кожен із нас виконує щодня. Однак багато хто припускає одні й ті ж помилки, завдаючи шкоди акумулятору свого смартфона і тим самим скорочуючи йому "життя".

Є деякі правила, яких варто дотримуватись, що не нашкодити телефону. "Телеграф" розповідає, від яких звичок під час заряджання гаджета варто відмовитися.

Усього можна виділити шість найпоширеніших помилок, які користувачі смартфонів припускають:

Заряджання на 100%. Це призводить до того, що батарея, а надалі розряджатиметься набагато швидше.

Це призводить до того, що батарея, а надалі розряджатиметься набагато швидше. Аналоги заряджання. Рекомендується використовувати лише оригінальну зарядку, яка йде разом із телефоном у комплексі. Використання дешевих аналогів може призвести до погіршення стану батареї.

Рекомендується використовувати лише оригінальну зарядку, яка йде разом із телефоном у комплексі. Використання дешевих аналогів може призвести до погіршення стану батареї. Повна розрядка телефону. Це ще одна помилка, яку багато хто припускає. В такому випадку відбувається збій роботи, дуже повільно набирається заряд, тому що потрібно багато енергії для відновлення. В ідеалі не варто розряджати телефон нижче за рівень 25-30%.

Використання гаджета під час заряджання. Під час використання смартфона відбувається природний розряд акумулятора і водночас він заряджається. Таким чином, батарея нагрівається і втрачаємо місткість. Через деякий час телефон може почати швидко сідати навіть при повній зарядці.

Під час використання смартфона відбувається природний розряд акумулятора і водночас він заряджається. Таким чином, батарея нагрівається і втрачаємо місткість. Через деякий час телефон може почати швидко сідати навіть при повній зарядці. Перегрівання телефону. Слід уникати зарядки пристрою в гарячих приміщеннях або на сонці. Перегрів негативно позначається на батареї.

Слід уникати зарядки пристрою в гарячих приміщеннях або на сонці. Перегрів негативно позначається на батареї. Переохолодження. Поряд з перегрівом це є ще однією проблемою. Не допускайте, щоб температура батареї була не менше 15°С, коли ви вирішите підключити телефон до зарядки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити з телефоном, якщо він сильно перегрівається. Є кілька простих, але ефективних дій.