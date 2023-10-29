Так робить майже кожен: як у жодному разі не можна заряджати телефон
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Є низка правил, як слід заряджати смартфон, щоб не зашкодити йому
Поставити телефон на зарядку — звичайна справа, яку кожен із нас виконує щодня. Однак багато хто припускає одні й ті ж помилки, завдаючи шкоди акумулятору свого смартфона і тим самим скорочуючи йому "життя".
Є деякі правила, яких варто дотримуватись, що не нашкодити телефону. "Телеграф" розповідає, від яких звичок під час заряджання гаджета варто відмовитися.
Усього можна виділити шість найпоширеніших помилок, які користувачі смартфонів припускають:
- Заряджання на 100%. Це призводить до того, що батарея, а надалі розряджатиметься набагато швидше.
- Аналоги заряджання. Рекомендується використовувати лише оригінальну зарядку, яка йде разом із телефоном у комплексі. Використання дешевих аналогів може призвести до погіршення стану батареї.
- Повна розрядка телефону. Це ще одна помилка, яку багато хто припускає. В такому випадку відбувається збій роботи, дуже повільно набирається заряд, тому що потрібно багато енергії для відновлення. В ідеалі не варто розряджати телефон нижче за рівень 25-30%.
- Використання гаджета під час заряджання. Під час використання смартфона відбувається природний розряд акумулятора і водночас він заряджається. Таким чином, батарея нагрівається і втрачаємо місткість. Через деякий час телефон може почати швидко сідати навіть при повній зарядці.
- Перегрівання телефону. Слід уникати зарядки пристрою в гарячих приміщеннях або на сонці. Перегрів негативно позначається на батареї.
- Переохолодження. Поряд з перегрівом це є ще однією проблемою. Не допускайте, щоб температура батареї була не менше 15°С, коли ви вирішите підключити телефон до зарядки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити з телефоном, якщо він сильно перегрівається. Є кілька простих, але ефективних дій.