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Так робить майже кожен: як у жодному разі не можна заряджати телефон

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Як не можна заряджати телефон Новина оновлена 29 жовтня 2023, 08:31
Як не можна заряджати телефон. Фото pexels.com

Є низка правил, як слід заряджати смартфон, щоб не зашкодити йому

Поставити телефон на зарядку — звичайна справа, яку кожен із нас виконує щодня. Однак багато хто припускає одні й ті ж помилки, завдаючи шкоди акумулятору свого смартфона і тим самим скорочуючи йому "життя".

Є деякі правила, яких варто дотримуватись, що не нашкодити телефону. "Телеграф" розповідає, від яких звичок під час заряджання гаджета варто відмовитися.

Усього можна виділити шість найпоширеніших помилок, які користувачі смартфонів припускають:

  • Заряджання на 100%. Це призводить до того, що батарея, а надалі розряджатиметься набагато швидше.
  • Аналоги заряджання. Рекомендується використовувати лише оригінальну зарядку, яка йде разом із телефоном у комплексі. Використання дешевих аналогів може призвести до погіршення стану батареї.
  • Повна розрядка телефону. Це ще одна помилка, яку багато хто припускає. В такому випадку відбувається збій роботи, дуже повільно набирається заряд, тому що потрібно багато енергії для відновлення. В ідеалі не варто розряджати телефон нижче за рівень 25-30%.
  • Використання гаджета під час заряджання. Під час використання смартфона відбувається природний розряд акумулятора і водночас він заряджається. Таким чином, батарея нагрівається і втрачаємо місткість. Через деякий час телефон може почати швидко сідати навіть при повній зарядці.
  • Перегрівання телефону. Слід уникати зарядки пристрою в гарячих приміщеннях або на сонці. Перегрів негативно позначається на батареї.
  • Переохолодження. Поряд з перегрівом це є ще однією проблемою. Не допускайте, щоб температура батареї була не менше 15°С, коли ви вирішите підключити телефон до зарядки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити з телефоном, якщо він сильно перегрівається. Є кілька простих, але ефективних дій.

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#Помилки #Зарядка #Телефон #Батарея