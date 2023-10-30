Ви здивуєтесь: як розряджена пальчикова батарейка допоможе користуватися телефоном

Подібна хитрість може допомогти оригінально пережити зимові дні, якщо вам частенько доводиться бувати на вулиці

Українці повним ходом готуються до прийдешньої зими — особливо через ймовірні блекаути. Однак запам'ятати варто не лише основні лайфхаки щодо швидкого заряджання телефона, а й те, яким чином можна полегшити собі життя в особливо холодні дні. Мало хто знає, але звичайна пальчикова батарейка, при чому навіть розряджена, може допомогти користуватися телефоном у рукавичках.

Детальніше про подібну хитрість розповіли у виданні "Апостроф". Виявляється, що одна зі сторін батарейки може використовуватися у якості стілусу для екрану.

Чимало людей стикалися із незручностями, коли взимку сильно мерзнуть руки, а користуватися сенсорним телефоном все одно треба. Для цього купують спеціальні "пера" або ж поповнюють шафу особливими рукавичками, котрі мають додаткові "насадки" на пальцях, на які реагує чутливий екран.

Однак є і простіший способ — використання розрядженої пальчикової батарейки, яких, ми певні, після минулого блекаутного сезону в українських будинках можна знайти чимало.

Як підкреслюють фахівці, у якості стілусу може послужити мінусова сторона батарейки. Варто лише провести нею по екрану, як телефон "оживе". Це доволі зручно, адже витрачатися на додаткові технічні засоби (у вигляді ручки із силіконовим наконечником, наприклад) не доведеться.

Кореспонденти "Телеграфу" перевірили, чи справді є діючим цей лайфхак. Підтверджуємо — подібний спосіб справді працює! Користуйтеся на здоров'я!

Раніше ми також розповідали, яким чином можна продовжити життя звичайним батарейкам, аби вони не надто швидко розряджалися.

Крім того пальчикові батарейки можна використовувати і для зарядки телефону. Однак, крім самої батарейки, вам знадобиться ще кілька речей, в тому числі і паяльник.