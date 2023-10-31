Одна часта звичка вбиває батарею телефону: перевірте, чи не робите такого ви

Користуватися таким способом краще виключно в крайніх випадках

Звичка заряджати мобільний телефон в автомобілі негативно впливає на акумулятор гаджета. По можливості краще уникати такого способу та заряджати смартфон у звичайних умовах

Справа в тому, що для зарядки телефону потрібна стабільна подача електроенергії, а зарядка в автомобілі не може цього забезпечити. Про це пише сайт Santeplus.

При запуску генератора йому потрібна велика кількість енергії, що своєю чергою призводить до падіння напруги. Навантаження під час обігріву або кондиціонуванні авто також призводить до такого. Все це негативно впливає на акумулятор телефону.

Подібна ситуація відбувається у поїзді чи туристичному автобусі, USB-роз’єми для зарядки. Однак якщо це одноразова ситуація або вимушений захід, то, зрозуміло, телефон можна зарядити в таких умовах без особливої шкоди для нього. А робити це на постійній основі – погана звичка.

Фахівці рекомендують заряджати смартфон тільки від "рідної зарядки", а від інших приладів — тільки в крайніх випадках. Це допоможе зберегти життя батареї телефону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є шість поширених шкідливих звичок, які негативно впливають на батарею телефону. Багато хто їх робить чи не щодня.