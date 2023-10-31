Польський варіант українського "Дозору-Б" Oncilla: як колісна бронетехніка рятує життя на фронті (відео)

Розробка викликала інтерес поляків 10 років тому. Наразі вона повертається в Україну, аби захищати військових від мін, уламків та успішно довозити десант

Україна має на озброєнні чимало цікавих зразків колісної бронетехніки. Серед них і українська розробка "Дозор-Б". Її почали створювати ще в 2004 році. Однак більшу відомість здобула польська інтерпретація — бронемашина Oncilla. Вона використовується українськими захисниками для відбиття російського вторгнення.

Як повідомляє "Мілітарний", інтерес польської фірми Mista модернізований варіант "Дозору", зроблений в Харкові, викликав ще у 2013 році. Поляки замінили двигун з низькооборотного на високооборотний, переробили трансмісію, встановили балістичний захист — круговий від бронебійних куль 7,62 мм та при підриві в 60 м — від осколків снарядів 152-155 мм. Рівень протимінного захисту — 2. Нещодавно в мережі з’явилося відео, яке демонструє ефективність такого захисту — машина знищена, але екіпаж вцілів.

Окрім Польщі, збираються повноприводні бойові машини і на базі українського КБ "Берил". Виїздні бригади підприємства організовують ремонт бронемашин за потреби навіть на лінії фронту, сильно пошкоджені — відправляють до Польщі.

Характеристики бронемашини Oncilla

Повна вага, кг — 10 тонн Бойовий розрахунок — 3 особи екіпажу та 6 десанту Двигун — DEUTZ BF 4M 1013FC (190,5 к.с.) або IVECO NEF 4 ENTC (209,5 к.с.) Максимальна швидкість руху по шосе — 110 км/год Запас ходу — 750 км Тип озброєння — модуль або баштова кулеметна установка з кулеметом НСВТ 12,7 мм Подолання перешкод:

максимальний кут підйому — 31 градус

максимальний кут крену — 25 градусів

долає траншеї не ширше — 0,7 м

долає брод не глибше 1 м

Oncilla має автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему зв’язку та супутникову навігаційну систему, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. Окрім цього міцність від вибухів мін та уламків забезпечується копрусом-монококом (особлива конструкція корпусу, як в деяких гоночних машинах), а машина малопомітна для тепловізійних пристроїв.

Раніше "Телеграф" розповідав про канадську бронемашину Senator у варіанті MRAP. Вона блуа створена вже за часів війни з росією, тож отримувала оновлення за рекомендаціями військових на реальному бойовому досвіді.