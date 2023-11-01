Як правильно заряджати телефон взимку: поширена помилка може "вбити" гаджет

Небезпека полягає у серйозному перепаді температур

Зарядка телефону не шкодитиме йому, якщо взяти собі за правило просту звичку, а взимку цей процес має свої особливості. Нехтування простою дією може вкрай негативно позначитися на роботі пристрою.

Про особливість зарядки телефону в холодну пору року розповів портал itechua. Багато користувачів про неї не знають.

На морозі телефон швидше втрачає заряд, і багато хто, увійшовши в квартиру насамперед підключає гаджет до розетки, не здогадуючись, що наражають свій смартфон на небезпеку. Такий сценарій дає сильне навантаження на мобільник та підвищує ризик виходу з ладу.

Небезпека полягає в серйозному перепаді температур: телефон перебував у холоді і його температура значно нижча за кімнатну. Якщо в цей момент розпочати процес поповнення заряду акумулятора, температурна різниця стане ще більшою.

Цей перепад негативно впливає на стан батареї та всього пристрою загалом. Якщо так робити регулярно, ризик поломки значно зростає, але навіть один раз може стати фатальним.

Фахівці радять взяти собі за правило не поспішати із зарядкою телефону, принісши його з морозу. Нехай смартфон полежить за кімнатної температури і трохи прогріється. Тільки після цього його можна підключити до джерела живлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прийоми допоможуть заощадити заряд телефону. Він може швидко розряджатися з кількох причин.