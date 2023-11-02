Це йому нашкодить: три речі, які не можна тримати поруч з телефоном

Швидкість завдання шкоди залежить від причини

Сучасні гаджети — це доволі крихка конструкція. Їх може зіпсувати вода, що потрапила випадково або ж надмірне перегрів. Та багато причин пошкоджень телефонів полягає в, тому що вони знаходяться у неправильному "сусідстві".

Портал itechua розповів, що поруч з телефоном тримати не можна ключі, їжу та гроші. Причому в останньому випадку паперові гроші можуть нашкодити телефону, а банківська картка навпаки постраждати.

Щодо ключів, то тут найпростіше пошкодження — подряпини на екрані якщо носити ключі та телефон в одному відділенні сумки або в кишені. Їжа може нашкодити смартфону різним чином. Перше — на гаджет можуть потрапити крихти і забитися в різні отвори, наприклад в отвір зарядки. Другою проблемою може стати користування телефону масними руками, після цього його потрібно буде очищувати.

Гроші — це не очевидний телефонний шкідник. Деякі люди, аби не загубити кладуть певну купюру у чохол смартфона, однак такий додатковий прошарок може призвести до підвищення температури гаджета під час заряджання або активного використання. Що ж до звички деяких українців класти в чохол банківську карту або різноманітні магнітні карти, то ця звичка може нашкодити не телефону — через таку дію картка може розмагнітитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які можуть бути причини коли смартфон не заряджається. Їх можна умовно розділити на фізичні та програмні. Також є особливості при зарядці телефону взимку.