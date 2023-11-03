Телефон працюватиме довго і без збоїв: головні правила "здоров’я" акумулятора

Прості звички продовжать життя смартфона

Акумулятор — "мотор" телефону і якщо він починає працювати гірше або виходить з ладу, проблему ігнорувати не вийде. Йому шкодить зарядка в автомобілі та ще кілька речей.

Про прості правила, які допоможуть зберегти акумулятор на максимально довгий час, розповів портал itechua. Термін служби батареї у смартфоні залежить від дотримання правил заряджання пристрою.

Фахівці не рекомендують допускати повної розрядки акумулятора. Оптимально заряджати телефон, коли на пристрої залишається 20-40% рівня заряду. Після глибокої або повної розрядки акумуляторній батареї важко відновитись, вона може навіть вийти з ладу. Якщо таке повторюється регулярно, небезпека зростає.

Водночас слід уникати іншої крайності: шкідлива для акумулятора і повна зарядка до 100%. Саме тому фахівці не радять залишати телефон на зарядці на всю ніч. Найкраще відключати смартфон від джерела живлення, коли він набрав 80% заряду. Тоді батарея буде у безпеці, а телефон – працездатний.

Крім того, важливо дотримуватися правил зберігання телефону. Особливу увагу слід звернути на те, щоб акумулятор не піддавався впливу підвищених температур. Перегрів дуже негативно позначається на батареї смартфона.

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