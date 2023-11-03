Послідовність дій важлива: чи правильно ви ставите телефон на зарядку

Правильне заряджання телефону продовжує термін служби акумулятора

Зарядка телефону — один з найпростіших процесів які людина виконує майже щодня. Однак в нього є свої правила, наприклад — що робити першим спочатку вставляти кабель передачі даних у телефон чи зарядний пристрій до розетки.

Як зазначає один з виробників смартфонів на своєму офіційному сайті, черга у підключення смартфона зарядного пристрою та розетки має велике значення і впливає на стан телефону. Небезпеку може становити стрибок напруги.

Правильно вставляти кабель в розетку, а лише потім підключати телефон. В такому випадку стрибок напруги менше на нього вплине, адже якщо зробити навпаки, в розетці в цей час може згенеруватися більший імпульс і стрибок напруги може бути надмірним. В разі перенапруги у мережі або сплеску напруги це може заподіяти таку шкоду телефону:

втрата даних

погіршення продуктивності

скорочення терміну служби акумулятора

зависання і перезавантаження телефону

мерехтіння екрана тощо.

Так само важливо робити процедуру у зворотньому порядку — після заряджання спочатку відключаєте телефон, а потім зарядний пристрій від розетки. Варто зауважити, що лишати телефон довгий час підключеним до електромережі не варто. Також краще не допускати розрядження акумулятора повністю — заряд батареї не повинен падати нижче 20%. Якщо ваш пристрій зараз не використовується, він має бути заряджений принаймні на 50%.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим загрожує перегрівання телефону та як його уникнути. Зазначимо, що різко охолоджувати смартфон також не треба.