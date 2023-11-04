Як змусити смартфон працювати швидше: три прості правила

Нескладні дії захистять від проблем

Смартфон, який став невід’ємною частиною сучасного життя, потребує правильного поводження — наприклад, важливий порядок дій під час заряджання. Прості правила допоможуть прискорити роботу девайсу.

Як розповів портал itechua, у більшості випадків причина того, що телефон "гальмує" не в несправності. Найчастіше роботу сповільнюють налаштування або програми, що працюють у фоновому режимі. Проблему вирішити нескладно.

Регулярне очищення кешу

Кеш – це тимчасовий файл, програми використовують його для прискорення своєї роботи. Згодом він росте і займає багато місця у пам’яті, уповільнюючи роботу смартфона. Очистити кеш можна вручну – видаливши непотрібні файли. Також можна скористатися вбудованою функцією очищення кешу у налаштуваннях смартфона. Якщо робити це регулярно, девайс працюватиме швидше.

Керування фоновими програмами

Фонові програми продовжують роботу, навіть якщо не використовуються. Це може не тільки витрачати потужність та заряд акумулятора, але й уповільнювати роботу смартфона. Щоб уникнути цього, потрібно закривати програми вручну, або використовувати функцію управління фоновими програмами, вбудовану в налаштування телефона.

Оптимізація налаштувань дисплея

Яскравість дисплея, режим роботи та частота оновлень позначаються на продуктивності смартфона і його робота може уповільнюватися. Щоб уникнути цього, потрібно зменшити яскравість, використовувати темні режими та знизити частоту оновлення. Також варто вимкнути ресурсомісткі живі шпалери.

Що ще можна зробити для збільшення продуктивності телефону:

Встановлювати оновлення програмного забезпечення

Слідкувати за тим, щоб на смартфоні залишалося достатньо вільної пам’яті

Регулярно чистити пристрій від вірусів та шкідливих програм

Раніше "Телеграф" розповідав про головні правила "здоров’я" акумулятора. При виконанні телефон працюватиме довго і без збоїв.