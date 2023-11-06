Телефон регулярно не ловить мережу: у чому причина та як вирішити проблему

Важливо зрозуміти причину несправностей

Існують прийоми, які допоможуть покращити сигнал на телефоні, але коли він постійно втрачає мобільну мережу, потрібно з’ясувати причину. Встановивши її, проблему можна вирішити.

Про найчастіші причини, чому телефон може втрачати мобільну мережу, розповів портал itechua. Фахівці також дали поради щодо виправлення ситуації.

Проблема із SIM-карткою. Насамперед необхідно переконатися, що вона працює коректно, тому що якщо це не так, сигнал буде губитися. Для цього потрібно вийняти SIM-картку з телефону та вставити її в інший пристрій. Якщо на іншому пристрої також спостерігаються збої, потрібно віднести "сімку" до оператора зв’язку та попросити її замінити.

Слот SIM-карти вийшов із ладу. Це може призвести до пошкодження внаслідок падіння телефону або якщо власник невдало вставив SIM-картку. Якщо "сімка" без проблем працює на іншому пристрої, можливо, слот пошкоджено. У цьому випадку необхідно звернутись до сервісного центру.

Пошкодження модуля зв’язку. Ще одним наслідком падіння телефону може стати пошкодження модуля зв’язку. Це призводить до проблем при передачі мережі та даних. Всередині телефону є кілька антен та мікросхем на платі, які відповідають за мережу. Кабель антени GSM міг відключитися під час падіння. Усунути проблему самостійно можливо, але потрібно розбирати телефон, є небезпека зробити лише гірше. Тому краще звернутися до майстра.

Попадання вологи у пристрій. Якщо в телефон потрапила вода, навіть якщо він був добре просушений, вода могла залишитися під мікросхемами. В результаті контакти могли окислитися та вийти з ладу. Для розв'язання проблеми необхідно звернутися до сервісного центру.

Неправильні налаштування телефону. Нерідко причиною збоїв із мережею можуть стати налаштування пристрою. Проблема може бути з однією з них або кількома. Потрібно перевірити їх і якщо проблему не вдається вирішити самостійно, звернутися до того, хто розуміється на цьому.

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