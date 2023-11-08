П’ять золотих правил: як правильно заряджати телефон та яких помилок уникати

Декілька простих порад допоможуть зберегти життя акумулятору

При зарядці акумулятора телефону багато хто робить серйозні помилки, які буквально день за днем "вбивають" гаджет. Існують "золоті" правила, яких варто дотримуватись, щоб батарея у пристрої прослужила якомога довше.

Помилки при зарядці стосуються не лише власників недорогих телефонів, а й власників дорогих флагманів. Є п’ять основних правил, дотримуючись яких ви продовжите строк служби акумулятора. Про це пише УНІАН.

Як правильно заряджати телефон

Одне із золотих правил зарядки гаджета — "80 на 20". Тобто заряджати батарею варто більш ніж до 80%, а розряджати телефон — не нижче ніж до 20%. Також краще заряджати пристрій короткими сесіями. Це корисно для батареї.

Не варто залишати телефон на зарядці на всю ніч. Якщо ж іншої можливості немає, краще встановити обмеження до 80%. Це можна зробити за допомогою певних програм.

Користуватися смартфоном, поки той стоїть на зарядці, шкідливо для батареї, оскільки вона перегрівається і час заряджання сповільнюється.

Не використовуйте бездротові зарядні пристрої. Це пов’язано з тим, що бездротовий процес заряджання сильно нагріває телефон. Це погано впливає на акумулятор.

Уникайте перегріву телефону. Місткість батареї в гарячому гаджеті зменшуватиметься швидше, ніж у прохолодному. Варто додати, що при температурі 55% батарея деградує майже в чотири рази швидше, ніж при нормальних 25.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як заряджати телефон якщо немає електрики. Ці поради стануть у нагоді на випадок відключень світла.