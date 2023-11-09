Дивно, але працює: як у зарядці телефону може допомогти телевізор

Незважаючи на незвичність і оригінальність цього методу, він все ж таки є дуже дієвим

Опинившись у ситуації, коли терміново необхідно зарядити мобільний телефон, а повербанка чи зарядного пристрою з собою немає, можна скористатися незвичайним способом — зарядити батарею від телевізора. Такий лайфхак часто допомагає мандрівникам.

Стюардеса, на ім'я Естер, яка працює в голландській авіакомпанії KLM, опублікована на своїй сторінці в TikTok лайфхак із зарядкою гаджета від телевізора, який мало кому відомий. Попри незвичайність і оригінальність цього методу, він все ж таки є дієвим. Про це пише Express.

Для того, щоб скористатися таким способом заряджання акумулятора, знадобиться USB-кабель і телевізор, що має USB-вихід. Під час подорожей їх можна знайти у кожному готелі, закладах харчування, розважальних закладах тощо.

Вихід під USB зазвичай розташований на задній або бічній панелі телевізора. Аналогічно телефон можна заряджати від комп’ютера чи ноутбука.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти розповіли про три міфи про зарядку телефону, які не є правдивими.