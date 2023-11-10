Чи дійсно на телефоні так необхідний антивірус: експерт дав чітку відповідь

Смартфон – це особиста річ, як зубна щітка, не можна давати його всім підряд

Сучасний смартфон дуже багато "знає" про свого власника, тому дуже важливо, щоб телефон не "шпигував" за вами через встановлення вірусних програм. Про їх наявність говорить ряд ознак, а захиститься можна, встановивши на телефон антивірус, проте можна обійтися і без нього.

На думку експерта порталу itechua, без антивіруса на смартфоні можна обійтися. Вбудований захист в Android та iOs більш ніж достатній для того, щоб смартфон не могли зламати.

"Небезпека для смартфонів сильно перебільшена, якщо ви дотримуєтеся мінімальних норм цифрової гігієни", — вважає фахівець.

За його словами, основних правил два: по-перше, не потрібно встановлювати на свій смартфон програми від невідомих джерел. По-друге, не варто відкривати посилання від невідомих людей або тих, хто зазвичай їх не посилає.

"Шахраї, як правило, використовують елементи соціальної інженерії. Вони телефонують, кажуть, що вони зі служби безпеки банку, виманюють ті чи інші відомості. Ніколи не розмовляйте з незнайомцями", – радить експерт.

Проте не можна виключати й того, що смартфон зламають знайомі люди. Фахівець взагалі не радить давати свій гаджет комусь, окрім дуже близьких людей, у яких ви впевнені на всі 100 відсотків.

"Смартфон – це особиста річ, як зубна щітка. Не давайте його іншим людям. Його можна давати своїм дітям, комусь дуже близькому. Але приятелям, друзям, мабуть, не варто", – резюмував фахівець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо у телефоні "господарює вірус". Експерти назвали три важливі кроки.