Захист чи додаткова загроза: експерт назвав ризики використання VPN на телефоні

Користуватися сервісами VPN треба обережно

Використання VPN на телефоні може знизити ризик витоку важливої інформації. Проте це також несе ризик зараження вашого девайса шкідливим програмним забезпеченням.

Як повідомив керівник команди розробки додатка Gem Space Ваге Закарян, основна проблема безпеки пов’язана з відсутністю захисту особистих даних, пише itechua. Він пояснив, що під час передачі даних через сервіси VPN стандартне шифрування зазвичай не застосовується.

Експерт підкреслив, що використання VPN робить доступ до конфіденційних даних більш уразливим, а зловмисники можуть легше отримати доступ до логінів і паролів. Крім того, шахраї можуть використовувати VPN для поширення шкідливого ПЗ на телефони користувачів, найчастіше, запрошуючи їх перейти за посиланнями, які можуть бути замасковані як щось інше.

Також зазначається, що користувачі можуть не усвідомлювати, що вони вже запустили шкідливі програми. У деяких VPN, особливо безкоштовних, може міститися реклама з небезпечними посиланнями, замаскованими під інші функції.

Закарян радить бути обережними під час використання VPN, особливо під час передачі важливих особистих даних, таких як логіни, паролі, а також дані банківських карт і рахунків. За його словами, реєстрація в VPN, що вимагає надання особистих даних, також може нести додаткові ризики, оскільки ця інформація може бути продана або потрапити у відкритий доступ. Крім того, використання VPN на смартфоні може спричинити незручності для користувача, як-от уповільнення роботи пристрою і зниження швидкості мобільного інтернету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи необхідно використовувати на телефоні антивірусні програми. Експерт розповів, чи достатній захист вбудовано в Android та iOs.