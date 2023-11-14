Видаліть ці SMS: які повідомлення краще не зберігати в пам’яті телефону

Вони можуть стати причиною втрати грошей та репутації

Сьогодні телефон, це не просто засіб зв’язку, він зберігає безліч інформації про свого власника. Через нього за людиною можуть вести стеження, а для власної безпеки деякі SMS-повідомлення необхідно одразу видаляти з пристрою.

Перш за все, потрібно перестати користуватися програмами, які вимагають отримання доступу до контактів та до СМС-повідомлень. Вони можуть збирати інформацію про користувача, яка не має потрапити до рук шахраїв, попереджає сайт itechua.

Через такі програми доступ до СМС-повідомлень на вашому телефоні може отримати шкідливу або вірусну програму. У цьому випадку інформація, яка міститься у СМС, сканується насамперед. Крім того, ваш телефон може банально потрапити в чужі руки, разом з усім своїм вмістом.

Тому СМС з паролями від інтернет-банкінгу, номерами кредитних карток та іншою інформацією, яка може надати доступ до ваших фінансових ресурсів, необхідно видаляти одразу після прочитання. При необхідності її можна переписати або зберегти на змінному носії.

Також не варто зберігати на телефоні SMS, що містять інформацію особистого характеру. Все, що може стати компроматом, не повинно бути на телефоні. При необхідності зберегти, їх теж краще перенести в інше місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, що камера телефону може стати "вікном" для шпигуна. Як зрозуміти, що за вами стежать через власний смартфон.