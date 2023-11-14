Зарядити свій телефон можна і від іншого: названі два способи

Подібна функція є не у всіх

Існує безліч широко відомих способів зарядити свій телефон — від розетки, від павербанка, від ноутбука, від акумулятора. Але мало хто здогадується, що смартфон також можна зарядити від іншого смартфона.

Як пише Meta, поділитися своїм зарядом здатні не всі смартфони на ринку, а лише ті, які мають спеціальну функцію під назвою OTG (On-the-go).

Зараз багато смартфонів підтримують цю технологію, а щоб переконатися напевно в тому, чи є вона у вас, варто скористатися програмою USB OTG Checker. Після запуску у вас на екрані з’явиться галочка, або хрестик, тобто, підтримується чи ні.

Пристрій з’єднується через кабель OTG до зарядного кабелю телефону, який потрібно зарядити.

Зарядка почнеться автоматично і йтиме дуже повільно, тому в такий спосіб можна отримати зовсім небагато відсотків. Втім, спосіб добре підійде, якщо іншого немає.

Варто зазначити, що зарядити телефон від телефону можна й у випадку, якщо обидва мають режим бездротової зарядки. Для цього варто увімкнути реверсивний режим на роздавальному пристрої через центр керування. Назва цієї функції часто відрізняється залежно від виробника, тому варто звернутися до інструкції.

Крім повільної зарядки, у цього способу є ще один недолік — велика витрата батареї. Тобто телефон, що роздає, втратить близько 15-20%, а інший зарядиться лише на 5-10%.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи уникнути перегріву телефону під час підзарядки. Окрім знятого чохла, є й інші поради.