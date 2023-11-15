Можуть бути серйозні наслідки: що станеться, якщо не оновлювати Android

Оновлення Android іноді дратують, але вони необхідні

Всі власники смартфонів бажаю, щоб їх пристрої працювали швидко, ефективно та були безпечними. Вельку роль у цьому відіграє саме операційна система, встановлена на гаджеті.

Google представляє щонайменше одну нову версію операційної системи Android на рік, пише itechua. Однак у певних випадках компанія проводить екстрені оновлення для виправлення деяких виявлених пізніше помилок, що перешкоджають нормальному функціонуванню вищезгаданого мобільного ПЗ.

Деякі користувачі звикли до однієї версії Android і не оновлюють операційну систему свого смартфона. Але оновлення дуже важливо для підвищення безпеки ваших даних на пристрої.

Що відбувається, коли ви не оновлюєте Android

Ви не отримуєте доступ до нових функцій Android та покращення інструментів, які вже існують у вашому телефоні.

Ваш мобільний телефон стає більш уразливим для атак кіберзлочинців або вірусів, які можуть поставити під загрозу не тільки вашу особисту інформацію, а й вашу банківську інформацію, таку: номери рахунків, паролі, дебетові чи кредитні картки тощо.

Коли ви не встановлюєте оновлення, оптимізація мобільного телефону та підвищення його продуктивності – це ще один аспект, який втрачають користувачі.

Версії Android вашого телефону може бути несумісним з деякими програмами, наприклад: WhatsApp з кожним оновленням додає нові функції та виправлення безпеки, які не сумісні з усіма пристроями, оскільки за наявності більшої кількості інструментів вимоги до команди з його підтримки більш вимогливі.

Як оновити Android

Спочатку увійдіть до "Налаштування" або "Конфігурації" мобільного телефону на Android

Потім прокрутіть вниз і торкніться розділу "Про телефон", назва може змінюватись в залежності від марки та моделі пристрою.

Тут знайдіть та натисніть на опцію "Оновлення програмного забезпечення", "Оновлення системи" або "Центр оновлень".

Щоб дізнатися, чи є на вашому смартфоні очікуване оновлення або вже оновлено, натисніть "Завантажити та встановити" > "Перевірити зараз для оновлення".

Коли Android знайде оновлення, натисніть "Встановити зараз" та дочекайтеся завершення процесу. Це може тривати від 5 до 10 хвилин.

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