Телефон "житиме" вдвічі довше: лайфхак із правилом "20-80"

Експерти дали слушні поради

Кожен із нас хотів би продовжити терміни "життя" свого мобільного телефону. При цьому багато хто припускається серйозних помилок при користуванні гаджетом, що скорочує його тривалість.

Експерти нагадали про важливе правило під назвою "20-80". Воно стосується зарядки телефону.

За словами фахівців, продовжити життя вашого гаджета допоможе відмова від повної зарядки акумулятора. Ви просто знизите навантаження на нього, якщо не заряджатимете гаджет до 100%.

Що означає правило "20-80" ?

Постарайтеся тримати рівень заряду акумулятора в межах від 20 до 80 відсотків і ви гарантовано врятуєте батарею від перевантаження.

Експерти запевняють, що дотримання цього простого правила продовжить не лише термін служби батареї, а й гаджета загалом.

Загалом фахівці також вважають, що власники смартфонів повинні взяти за правило звичку знімати телефон із зарядки, як тільки відсоток заряду перевищить позначку в 50.

Не виключено, що за такої стратегії вам доведеться заряджати телефон кілька разів на день, але якщо ви думаєте про майбутнє свого гаджета, то прислухайтеся до цих рекомендацій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що чомусь не можна переривати зарядку смартфона.