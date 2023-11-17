"Варта" змінюється: що може український броньовик та як оновлюється (відео)

Бронемашина позбавляється зайвого

Україна має чимало доробок у сфері колісної бронетехніки. Серед бронеавтомобілей вирізняється "Варта". Її вперше представили у 2015 році як машину для спецпризначенців поліції "КОРД". Використовують її також і в силах спецоперацій Нацгвардії.

Бронеавтомобіль був створений на шасі білоруського МАЗу. В компанії-виробнику "Українська бронетехніка" анонсують оновлену версію "Варти" без комплектуючих з Білорусі. Особливістю "Варти" є те, що для посиленого захисту від мін не тільки днище машини має V-подібну формулу, а й сама бронекапсула. Варта здатна витримати вибух у потужності до 8 кг в тротиловому еквіваленті. Машина обладнана також протимінними сидіннями.

Броня "Варти" захищає від бронебійних патронів. Застосовуються безкамерні шини, а колеса можна підкачувати з кабіни водія. Керування підкачуванням дозволяє комфортніше їхати по різних поверхнях — грунт, пісок, болото. Встановлена лебідка, потужністю 9979 кг з тридцятиметровми тросом.

Характеристики "Варти":

Повна вага — 17 500 кг

Кількість посадкових місць — 2 + 8 осіб

Вантажопідйомність — 3-5 т

Колісна формула — 4х4

Швидкість руху — 120 км/год

Запас ходу по шосе — до 1000 км

Максимальний кут крену — 24˚

Глибина броду — не більше 1,5 м

Можливі варіанти озброєння — 7,62/12,7-мм кулемет, 30/40-мм автоматичний гранатомет, бойовий модуль масою до 500 кг.

На бронемашину можна встановити бойовий модуль або башту як на БТР чи БРДМ-2. Калібри кулеметів в ній — 7,62 мм, 14,5 мм. Використання "Варти" — машина підтримки піхоти та оборони блокпостів.

Раніше "Телеграф" розповідав про машини з покращеним захистом Senator MRAP. Це також повноприводна бронемашина, однак американського виробництва.