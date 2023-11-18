Як почистити динамік телефону: три простих способи

Робити це потрібно уважно та акуратно

У наші дні смартфон став невід’ємною частиною життя, і будь-які його неполадки створюють неприємності. Деякі з них можна усунути: наприклад, регулярне чищення динаміка врятує від шуму, перешкод і поганої чутності під час розмови.

Про те, як самостійно почистити динамік, розповів портал itechua. Існує кілька способів.

Пилосос

Підійде і звичайний пилосос, потрібно використовувати насадку без ворсу. Однак ідеальний варіант – спеціальний міні-пилосос. Насадку потрібно максимально наблизити до динаміка, але так, щоб вона не торкалася телефону. Пилосос втягне пил і сміття, які накопичилися на динаміку.

Зубна щітка

Для цього потрібна зубна щітка із загостреними щетинками. Нею потрібно акуратно "вимести" пил і дрібне сміття з-під сітки динаміка. Це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити його.

Малярна стрічка

Малярний скотч потрібно наклеїти на сітчасту частину динаміка, а потім зняти – на ньому залишиться сміття. Процедуру потрібно повторити кілька разів із новими ділянками малярної стрічки. Для цього можна використовувати й звичайний скотч.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим не можна чистити динамік телефону. Невідповідні способи можуть змусити гаджет "замовкнути".