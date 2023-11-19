Чи можна залишати зарядку від телефона в розетці: експерт дав відповідь

Пристрій навіть у "холостому" режимі споживає електроенергію

Багато користувачів залишають заряджати свій смартфон на ніч. І навіть після завершення заряджання адаптер часто залишають у розетці до ранку.

Експерти зазначають, що зарядний пристрій без під’єднаного до нього телефона все одно споживає електроенергію, пише itechua. Проте ця кількість електрики мінімальна – близько 3 кВ/год на рік.

Крім того, регулярне вмикання і вимикання зарядного пристрою з розетки може призвести до його швидшого зносу. Це в кінцевому результаті може призвести до виходу його з ладу.

Також треба пам’ятати про безпеку під час грози. Експерти рекомендують відключити всі електричні прилади, щоб уникнути можливих пошкоджень від різких перепадів напруги. Також стежте за температурою адаптера під час заряджання й уникайте його перегріву.

Якщо у вас є маленькі діти або домашні улюбленці, найкраще відключати зарядний пристрій від мережі. Це допоможе уникнути можливих нещасних випадків, коли дитина або тварина можуть доторкнутися до дротів або зарядного пристрою.

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