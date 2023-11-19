Як увімкнути швидку зарядку на телефоні: чому вона може не працювати

Іноді функцію потрібно запустити вручну

Більшість сучасних моделей смартфонів підтримують технологію швидкого заряджання, завдяки якій можна в стислий термін побачити заповітні 100% заряду батареї, навіть якщо телефон був повністю розряджений. Проте бувають ситуації, коли ця функція не запускається.

Як повідомляє Androidinsider, головною ознакою того, що ваш телефон підтримує функцію швидкої зарядки, є наявність знімного блоку живлення та кабелю високої пропускної спроможності.

Найчастіше виробники кладуть їх у комплект із телефоном, проте можна і докупити їх окремо. Найчастіше для звичайної зарядки використовується USB Power Delivery, але для швидкої кожен виробник використовує свою технологію.

Huawei — SuperCharge

Samsung — Adaptive Fast Charge

OnePlus — Warp Charge

Oppo, Vivo, Realme — Super VOOC

Xiaomi, Redmi, Poco — HyperCharge

При цьому варто розуміти, що ці технології не взаємозамінні, тому не можна швидко зарядити Huawei використовуючи блок від Xiaomi. Однак навіть при правильно підібраних зарядних пристроях можна зіткнутися з тим, що швидка зарядка просто вимкнена.

Щоб її увімкнути, зробіть такі кроки:

Перейдіть до "Налаштування" у себе на смартфоні;

Відкрийте розділ "Акумулятор" або "Батарея";

Виберіть вкладку "Прискорення заряджання" (назва може відрізнятися);

Активуйте перемикач швидкого заряджання.

Наприклад, так це виглядає на смартфонах Xiaomi:

Якщо у вас немає цього перемикача, спробуйте спочатку поставити телефон на зарядку, а потім подивитися ще раз. Якщо це не допомогло, спробуйте такі кроки:

витягніть кабель і вставте його назад, якщо не допоможе, спробуйте перезавантажити телефон.

перевірте, чи не пошкоджено кабель або блок живлення, спробуйте інший зарядний пристрій;

перевірте, чи не забила пил зарядне гніздо, якщо так, то спробуйте його почистити;

поверніть конектор на 180 градусів, оскільки в деяких випадках швидка зарядка може йти лише якщо кабель приєднано правильною стороною

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