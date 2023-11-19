Як увімкнути швидку зарядку на телефоні: чому вона може не працювати
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Іноді функцію потрібно запустити вручну
Більшість сучасних моделей смартфонів підтримують технологію швидкого заряджання, завдяки якій можна в стислий термін побачити заповітні 100% заряду батареї, навіть якщо телефон був повністю розряджений. Проте бувають ситуації, коли ця функція не запускається.
Як повідомляє Androidinsider, головною ознакою того, що ваш телефон підтримує функцію швидкої зарядки, є наявність знімного блоку живлення та кабелю високої пропускної спроможності.
Найчастіше виробники кладуть їх у комплект із телефоном, проте можна і докупити їх окремо. Найчастіше для звичайної зарядки використовується USB Power Delivery, але для швидкої кожен виробник використовує свою технологію.
- Huawei — SuperCharge
- Samsung — Adaptive Fast Charge
- OnePlus — Warp Charge
- Oppo, Vivo, Realme — Super VOOC
- Xiaomi, Redmi, Poco — HyperCharge
При цьому варто розуміти, що ці технології не взаємозамінні, тому не можна швидко зарядити Huawei використовуючи блок від Xiaomi. Однак навіть при правильно підібраних зарядних пристроях можна зіткнутися з тим, що швидка зарядка просто вимкнена.
Щоб її увімкнути, зробіть такі кроки:
- Перейдіть до "Налаштування" у себе на смартфоні;
- Відкрийте розділ "Акумулятор" або "Батарея";
- Виберіть вкладку "Прискорення заряджання" (назва може відрізнятися);
- Активуйте перемикач швидкого заряджання.
Наприклад, так це виглядає на смартфонах Xiaomi:
Якщо у вас немає цього перемикача, спробуйте спочатку поставити телефон на зарядку, а потім подивитися ще раз. Якщо це не допомогло, спробуйте такі кроки:
- витягніть кабель і вставте його назад, якщо не допоможе, спробуйте перезавантажити телефон.
- перевірте, чи не пошкоджено кабель або блок живлення, спробуйте інший зарядний пристрій;
- перевірте, чи не забила пил зарядне гніздо, якщо так, то спробуйте його почистити;
- поверніть конектор на 180 градусів, оскільки в деяких випадках швидка зарядка може йти лише якщо кабель приєднано правильною стороною
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про кілька корисних лайфхаків із зарядки телефону на випадок відключення світла. Є кілька простих способів залишатися на зв’язку та не дати телефону повністю розрядитися.