Чому телефон відключається на морозі і як цього уникнути: два лайфхаки

В Україні різко холоднішає, тому поради дуже актуальні

На Україну після теплої осені насуваються сильні морози, вже цього тижня місцями стовпчики термометрів опустяться до -17 градусів. У мороз смартфон нерідко вимикається, створюючи проблеми власнику, тому потрібно вжити заходів, щоб цього не відбувалося.

Про те, як уникнути відключення телефону в мороз, розповів сайт itechua. Фахівці також пояснили, чому це відбувається.

Телефон може раптово вимикатися за мінусових температур через те, що "замерзає" акумулятор. Сильний мороз призводить до зниження прохідності іонів літію. В результаті батарея не справляється із подачею напруги. В цьому випадку гаджет просто перестає працювати. Він знову вмикається лише тоді, коли телефон потрапляє у тепло та зігрівається.

По можливості фахівці радять при сильному морозі не користуватися телефоном на вулиці. Взимку смартфон краще тримати не в сумці, а в кишені під верхнім одягом, ближче до тіла. Якщо потрібно зателефонувати, або надіслати повідомлення – це треба зробити дуже швидко, а потім знову прибрати телефон у кишеню. Тоді він не буде довго піддаватися впливу надто низьких температур.

Тим, хто регулярно змушений користуватися телефоном на вулиці в холодну пору року, варто купити утеплений чохол. Наприклад, з флісу — ця м’яка тепла тканина стане своєрідним "одягом" для смартфона, який захистить від занизьких температур.

Раніше "Телеграф" розповідав, які телефони стійкіші до морозу. Моделі з маленьким об’ємом акумулятора швидко втрачають заряд на холоді — якою має бути його ємність, щоб смартфон не вимикався за низьких температур.