Телефон став повільніше заряджатися: п’ять головних причин чому це відбувається

Причин може бути багато, але є п’ять основних

У сучасному світі неможливо уявити життя без смартфонів, які зараз виконують величезну кількість функцій, тому дуже неприємно у критичний момент виявити, що його батарея розряджена. Існує безліч способів швидко зарядити його, проте з ряду причин це не завжди можливо.

Іноді буває так, що навіть залишивши телефон на зарядці цілу ніч, ви можете виявити, що його батарея все одно не показує заповітних 100%.

Причин такої поведінки існує безліч, але є п’ять найпоширеніших варіантів того, чому ваш телефон став повільно заряджатися.

Неоригінальний зарядний пристрій.

Купівля дешевих зарядних пристроїв може обернутися тим, що вони просто не зможуть видати достатню силу струму, щоб швидко зарядити ваш пристрій. Тому, перш ніж шукати інші проблеми, спочатку переконайтеся, що ваша зарядка підходить до телефону.

Порти

З часом у зарядний порт потрапляє пил, бруд та вода, що призводить до утворення тріщин та окислення. Через це теоретично може бути втрачена щільність контакту, що призведе до зниження швидкості зарядки.

Так що якщо заміна зарядного пристрою не допомогла вирішити проблему, то, можливо, проблема криється саме в порту.

Використання телефону під час заряджання

Якщо ви продовжуєте користуватися телефоном під час заряджання, то ви не тільки продовжуєте витрачати заряд, але й перегріваєте батарею, чого робити не рекомендується.

Звичайно ви можете використовувати телефон у якомусь критичному випадку, але все ж таки бажано не чіпати його поки він підключений до електромережі.

Пошкодження батареї

Якщо ви помітили, що телефон став "товстішим", то можливо його батарея фізично пошкоджена. Це неодмінно позначиться як у швидкості зарядки, і но тому, як швидко вона буде розряджатися.

Також якщо ви відчуваєте, що телефон почав сильно грітися під час зарядки або просто в процесі експлуатації, то, можливо, йдеться якраз про пошкоджену батарею.

Техніка застаріла

Постійне користування пристроєм, перегріви, переохолодження та падіння неминуче призведуть до того, що телефон гірше працюватиме, а його частини деградувати. У цьому випадку його доведеться міняти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про кілька корисних лайфхаків із зарядки телефону на випадок відключення світла. Є кілька простих способів залишатися на зв’язку та не дати телефону повністю розрядитися.