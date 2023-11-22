Телефон вимикається на морозі: що робити, щоб цього не сталося

Поради, які допоможуть покращити роботу телефону в холодний період

У період холодів телефон на морозі швидко розряджається або вимикається навіть при стерпному заряді. Це відбувається через те, що батарея гаджета не може нормально працювати за низьких температур.

На порталі Techbuzz розповіли, як уникнути відключення телефону на холоді. Щоб смартфон працював справно, достатньо дотримуватися кількох простих правил.

Пам’ятайте, що будь-яка температура не була на вулиці, завжди важливо забезпечити безпеку телефону на холоді та захист від негоди. Це продовжить термін його служби та не залишить власника без зв’язку у невідповідний момент.

Тримайте пристрій близько до тіла

Температура людського тіла в нормі становить 36–37 градусів і є природним джерелом тепла. На вулиці смартфон найкраще тримати ближче до тіла, щоб зігрівати його. Тепло тіла захистить батарею телефону від згубного впливу низьких температур.

Надягніть на телефон захисний чохол

Коли на вулиці холодно, люди надягають шапку, рукавички та шарф, щоб утеплитися. Те саме рекомендують робити й з телефоном, але одягати його не в шапку, а в чохол. Це не лише красиво та стильно, а й практично. Чохол захистить телефон як від пошкоджень у разі падіння, так і від переохолодження.

Незалежно від того, призначений він для цього чи ні, чохол створює бар’єр між пристроєм та зовнішніми елементами. Наявність чохла на смартфоні допоможе йому довше пропрацювати за холодної погоди.

Повністю зарядіть телефон

Перед виходом на вулицю рекомендується повністю зарядити акумулятор, незалежно від температури на вулиці. У холодну погоду потужність акумулятора може значно знизитися, тому краще зарядити його повністю, щоб уникнути повної розрядки телефону. Також для підстрахування можна носити із собою зручний портативний зарядний пристрій, щоб у будь-який момент встигнути підзарядити гаджет.

Дайте пристрою прогрітися, перш ніж намагатися його використовувати

Якщо телефон вимкнувся на морозі, то щоб знову запустити його роботу, потрібно трохи більше зусиль. Насамперед не варто панікувати — пристрій вимикається через те, що йому занадто холодно або занадто спекотно, це захисний механізм телефону для боротьби з екстремальними температурами, а не несправність.

Перш ніж увімкнути телефон, спочатку потрібно дати йому нагрітися. Кілька хвилин у теплі допоможуть уникнути утворення конденсату в акумуляторі та зменшать ймовірність пошкодження водою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи може телефон вибухнути на зарядці. Сучасні телефони намагаються максимально захистити від перегріву, проте експлуатація гаджета відіграє важливу роль.