Ніколи не "гальмуватиме": важлива дія з телефоном, про яку багато хто забуває

Ваш телефон може працювати ідеально, якщо робити певні дії з ним

Напевно, кожен з нас користується месенджерами, адже вони допомагають залишатися на зв’язку з рідними, близькими або просто знайомими. Але не всі знають, що іноді навіть ці нешкідливі програми можуть вплинути на роботу телефону.

Дуже часто месенджери починають займати дуже багато місця через те, що автоматично зберігають велику кількість фото, відео та інших медіафайлів. Боротися з цим можна, але головне не забувати про це та робити регулярно, пише "Телеграф".

Якщо не звертати увагу на кеш месенджера, то згодом телефон почне "гальмувати", що дуже дратуватиме його власника. Щоб цього уникнути, потрібно регулярно чистити кеш, причому це потрібно робити окремо для кожної з програм.

На жаль, багато хто навіть не знає або забуває про те, наскільки очищення кешу важливе для гаджета.

Як видалити кеш на телефоні

Зайдіть до розділу "Параметри" та виберіть "Програми". Там вам потрібно вибрати потрібний месенджер та перейти на вкладку "Пам’ять". Натисніть кнопку "Очистити кеш" і дайте завершитися операції.

До речі, збереження кеша можна також вимкнути у налаштуваннях кожного з месенджера.

Раніше "Телеграф" писав про те, як користуватись телефоном на морозі.