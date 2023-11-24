"Вб’єте" свій акумулятор: три випадки, коли не можна ставити телефон на зарядку

Є ризики, що батарея вийде з ладу швидше, ніж ви вважаєте

Мало хто знає, що є певні умови, за яких краще не ставити мобільний телефон на зарядку. Якщо нехтувати цими правилами, то ви ризикуєте "вбити" акумулятор гаджета.

Зокрема, потрібно звертати увагу на погодні умови та інші фактори, пише "Телеграф". Не поспішайте заряджати свій телефон і він прослужить вам якнайдовше.

Не ставте телефон на зарядку після того, як повернулися з вулиці морозного дня

Після повернення з роботи або навчання багато хто насамперед ставить телефон на зарядку. Проте експерти кажуть, що так не можна робити, якщо гаджет був з вами на морозі. Якщо телефон зіткнеться із серйозним перепадом температур, батарея точно довго не проживе і згодом вийде з ладу.

Краще почекати, доки телефон прогріється до кімнатної температури. Потім можна ставити його на зарядку.

Не ставте телефон на зарядку, якщо в кімнаті дуже жарко

При зарядженні пристрій нагрівається, а якщо заряджати його при високій температурі в приміщенні, гаджет може перегрітися. Спочатку подбайте про те, щоб знизити температуру в кімнаті.

Не заряджайте телефон, коли на ньому запущено ігри або інші енерговитратні програми

У такому разі також є ризик перегріву мобільного телефону. Якщо ви активно на ньому працюєте під час зарядки, цей процес неминучий.

Краще вимкнути всі ігри та закрити браузер. Зачекайте, доки телефон зарядиться, а потім займіться справами.

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