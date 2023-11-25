Наслідки можуть бути сумними: коли не варто заряджати телефон

Ваш пристрій може вийти з ладу

Існує безліч порад про те, як правильно заряджати телефон і коли варто це робити. Але чи ви знали, коли це не варто робити?

Як інформує iTechua, таких випадків насправді кілька, і вони можуть становити загрозу як для вашого телефона, так і в деяких ситуаціях навіть для життя.

Зламаний зарядний пристрій

Якщо на кабелі зарядного пристрою помітні механічні пошкодження, то використовувати його точно не варто. У найкращому разі з ладу вийде контролер смартфона, який відповідає за зарядку. У гіршому ж станеться коротке замикання, яке може призвести до пожежі.

Те саме стосується блоку живлення — якщо він пошкоджений, краще відкладіть його вбік.

Заряджання під навантаженням

Іноді буває, що ми дивимося відео чи граємо в ігри та помічаємо, що батарея знаходиться на останніх відсотках. У таких випадках дуже хочеться підключити його до живлення та продовжити своє заняття, проте так робити не варто.

Річ у тім, що акумулятори телефонів дуже не люблять перепади температур. Тому телефону треба дати охолонути, перш ніж ставити його на зарядку.

До речі, це стосується і ситуацій, коли ви зайшли з морозу в приміщення і поспішаєте підключити девайс в розетку. Робити це теж не варто, дайте пристроїв нагрітися до кімнатної температури.

Вологість

Утримайтеся від використання телефону в кімнатах з підвищеною вологістю, на зразок кухні або ванної кімнати. Вогкість та електроніка це поняття несумісні, а тому не варто нести його туди, де є вогкість і тим більше не варто його там заряджати.

Заряджання в публічних місцях

Публічні USB-роз’єми це не те, куди варто підключати телефон. По-перше, є шанс того, що його зламають, а по-друге, якщо з вашим телефоном щось трапиться, то компенсації за поломку ви не зможете.

Пошкодження

Періодично варто оглядати корпус телефону щодо пошкоджень або деформацій. Якщо ви відчуваєте, що він став дещо товстішим або тоншим, то швидше за все ваша батарея скоро вийде з ладу, а тому варто задуматися про покупку нового телефону або його ремонт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про кілька корисних лайфхаків із зарядки телефону на випадок відключення світла. Є кілька простих способів залишатися на зв’язку та не дати телефону повністю розрядитися.