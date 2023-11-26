Спочатку в телефон або в розетку: як правильно поставити гаджет на зарядку

Не варто підключати телефон абияк

Хоча для того, щоб зарядити телефон не треба мати технічну освіту, проте деякі нюанси в цьому процесі все ж таки можуть бути неочевидними. Наприклад, у мережі точаться дискусії щодо того, чи потрібно вставляти спочатку зарядку в розетку, а потім у телефон або спочатку в телефон, а потім в розетку.

Як пише itechua, хоч багато хто підключає телефон абияк, але все ж варто дотримуватися єдиної послідовності дій, щоб уникнути неприємних наслідків.

Зазначається, що спочатку слід вставити зарядний пристрій у розетку, а потім лише підключати телефон.

Чому так? Експерти кажуть, що за такої послідовності можна повністю виключити можливість стрибка напруги. Звичайно навіть у цьому випадку телефон не вийде з ладу, проте певну шкоду все ж таки завдасть.

А якщо зважити на те, як часто користувачі ставлять свої гаджети на зарядку, то ці періодичні підвищення навантаження на телефон рано чи пізно скажуть своє слово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли користувачам не варто ставити свій телефон на зарядку. У цих випадках ви можете завдати пристрою шкоди.