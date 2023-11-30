Не поспішайте нести в ремонт: що робити, якщо телефон упав у сніг

Врятувати телефон можна за пару годин

Навіть узимку кожен з нас регулярно користується телефоном на вулиці, але при цьому існують певні ризики. Зокрема, гаджет може впасти у сніг.

При цьому експерти радять не поспішати та не бігти до сервісного центру, пише "Телеграф". Якщо з гаджетом нічого серйозного не сталося, ви можете його реанімувати самостійно.

Якщо ваш телефон впав у пухнастий сніг, то врятувати його шансів буде набагато більше. Якщо ви впустили гаджет у мокрий сніг, то там уже без допомоги фахівців навряд чи обійдеться.

Як зробити, якщо впустили телефон у сніг?

Постарайтеся якнайшвидше дістати пристрій зі снігу і протріть його сухою ганчіркою. Також продуйте роз’єми, щоб там не залишилося снігу. Після цього телефон потрібно покласти в тепле та сухе приміщення. Бажано під низ покласти серветку, яка вбирає вологу.

При цьому експерти не рекомендують класти телефон біля обігрівача або гріти його феном. Це все може призвести до появи корозії та інших наслідків.

Сучасні телефони переважно захищені від вологи і пилу. Тому достатньо дати пристрою "відпочити" кілька годин у теплому приміщенні.

Раніше "Телеграф" писав про корисні поради для тих, у кого часто зависає телефон.