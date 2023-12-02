Телефон слідкує за вами за замовчуванням: як вимкнути шпигунські налаштування, покрокова інструкція

Ці функції вигадані для оптимізації роботи, але інформація може потрапити в чужі руки

Мобільний телефон сьогодні "знає" про свого власника дуже багато й може стати інструментом для тих, хто хоче отримати цю інформацію. Шахраї можуть робити це не тільки через прослуховування телефону, але й через програми — будь-який андроїд-смартфон за замовчуванням прослуховує користувача і передає інформацію третім особам. Крім очевидних ризиків, це також створює навантаження на всю систему та знижує продуктивність телефону.

Google використовує низку технологій для стеження за користувачами Android, пише портал itechua. Одна з них називається "активне навчання" і дає можливість Google аналізувати голос, записаний з мікрофона, покращувати якість розпізнавання мови та персоналізувати рекламу.

Друга технологія називається "профілювання". Вона дозволяє Google збирати інформацію про вашу активність у мережі й по телефону та показувати більш релевантну рекламу.

Як вимкнути шпигунські налаштування Android

1. Налаштування Google

Потрібно відкрити програму "Налаштування" та перейти до розділу "Google". Торкнувшись трьох точок у верхньому правому куті, потрібно вибрати розділ "Використання та діагностика", а потім увімкнути "Відстеження активності". Це заборонить Google надсилати інформацію про використання телефону.

2. Налаштування клавіатури

У меню "Налаштування" потрібно перейти в розділ "Мова та введення" і вибрати клавіатуру, що використовується. Далі торкніться трьох точок у правому верхньому куті та виберіть пункт "Параметри". Там потрібно зняти прапорці з пунктів "Надсилати статистику", "Персоналізувати для вас" та "Поліпшити для всіх". Після цього Google Keyboard не зможе надсилати вам інформацію про те, що ви вводите.

3. Налаштування перетворення тексту на мову

У "Налаштуваннях" потрібно перейти до розділу "Мова та введення" і вибрати "Перетворення тексту на мову". Далі – натиснути три точки у верхньому правому кутку та вибрати "Налаштування". Там вимкнути "Анонімний звіт про перетворення тексту на мову". Це заборонить Google надсилати інформацію про вашу мову на мікрофон. Після вимкнення шпигунських установок потрібно перезавантажити пристрій, щоб нові налаштування запрацювали.

Після відключення шпигунських налаштувань ризик попадання вашої особистої інформації до чужих рук значно знизиться. Крім того, телефон працюватиме швидше та довше триматиме заряд.

Однак вимкнення цих параметрів може вплинути на деякі функції телефону. Зокрема, може зникнути персональна реклама чи рекомендації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що за вами стежать через камеру вашого телефону. Зазвичай програми для спостереження збирають дані в рекламних цілях, але можуть застосовуватись і для збору інформації про конкретну людину.