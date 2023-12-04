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Опиниться в майстерні або на смітнику: чим загрожує зарядка телефону через "прикурювач" в авто

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Цей спосіб зручний, але ризикований
Цей спосіб зручний, але ризикований. Фото cylinder.com.ua

Фахівці назвали причину

Щоб телефон "жив довго і щасливо" важливо дотримуватися правил заряджання. А ось заряджати його від автомобільних розеток чи роз’ємів USB у машині регулярно не варто.

У разі нагальної потреби телефон можна зарядити від "прикурювача" авто. Однак, якщо робити це часто — термін його служби значно скоротиться, попереджає сайт itechua.

Справа в тому, що зарядний пристрій для стандартного смартфона має чорно-біле маркування 1А. Це сила струму, яка потрібна для безпечного заряджання пристрою. Напруга при цьому не перевищує 5 вольт. Стандартні автомобільні розетки мають напругу 12 вольт, багато "прикурювачів" маркуються як 12 В.

Тому, при зарядці від них телефону загрожує перегрів, скорочується ємність батареї, вона починає роздуватися. У результаті смартфон опиняється у майстерні, а то й на звалищі.

Експерти наголосили, що найкраще заряджати смартфони від рідних зарядних пристроїв. Від автомобільних розеток або роз’ємів USB у машині це можна робити рідко, лише в разі нагальної потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий спосіб прискорити заряджання телефону. Потрібно натиснути лише одну кнопку.

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#Поради #Смартфон #Телефон