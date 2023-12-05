Буде кілька днів працювати без підзарядки: секрети економії енергії на телефоні

Допоможуть прості кроки

Смартфон не тільки дає можливість будь-якої миті бути на зв’язку з близькими, але також став джерелом інформації та важливих оповіщень, наприклад, про повітряні тривоги. За прогнозами, цієї зими росіяни знову можуть спробувати влаштувати в Україні блекаут, тому важливо знати прийоми, які допоможуть користуватися телефоном без заряджання протягом кількох днів.

Щоб заряду телефону вистачило на кілька днів, потрібно користуватися ним лише у режимі дзвінків. Усі другорядні функції, які ви не використовуватимете, потрібно вимкнути. Вони "пожирають" енергію, а їхня деактивація допоможе зберегти її на більш тривалий період, пише сайт itechua.

Також необхідно поставити яскравість екрана на мінімум. Високий рівень яскравості потребує підвищеного споживання енергії.

Ще один спосіб заощадити заряд — відключення автоматичних оновлень. Також потрібно заблокувати спливаючі push-повідомлення.

І нарешті, варто скористатися спеціальними програмами, які допомагають оптимізувати роботу пристрою та знизити кількість заряду, що споживається. Важливо завантажувати такі програми лише з перевірених джерел.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна регулярно заряджати телефон від прикурювача в автомобілі. Ця звичка може швидко вивести гаджет із ладу.