Це потрібно обов’язково робити перед заряджанням телефону: проста дія вбереже від великих проблем

Фахівці назвали дві причини робити це

Чохол – дуже корисний аксесуар для телефону, що захищає від подряпин, пошкоджень під час падіння і навіть холоду. Однак важливо не тільки правильно вибрати його, але і дотримуватися правил експлуатації.

Так, мало хто знімає чохол під час зарядки смартфона. А дарма — це може стати причиною серйозних проблем з батареєю, пише сайт itechua.

По-перше, у процесі зарядки телефону виділяється тепло, а чохол утримує його. В результаті батарея може перегріватись, що з часом призведе до погіршення її роботи, а то й повної непридатності. Деякі чохли перешкоджають нормальній вентиляції пристрою, що знижує їхню продуктивність.

По-друге, зарядка смартфона в чохлі може зайняти більше часу, ніж без нього. Тому "роздягання" телефону перед тим, як увімкнути його до джерела живлення, скоротить час заряджання. У цьому легко переконатися, провівши простий експеримент – зарядивши свій смартфон спочатку у чохлі, а потім без нього. Фахівці Apple підтвердили, що зарядка iPhone без чохла позитивно позначиться на тривалості служби акумуляторного блоку.

Важливо розміщувати телефон без чохла під час заряджання на надійній поверхні, щоб він не впав і не подряпався. На нього не повинно потрапляти тепло від батареї або пряме сонячне проміння.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чохли знижують швидкість Wi-Fi на телефоні. Потрібно звернути увагу, з якого матеріалу вони зроблені.