Щоб особиста інформація не потрапила до чужих рук: як відключити функцію відстеження на Android

Потрібно змінити три налаштування

За умовчанням усі смартфони збирають інформацію про своїх власників, це допомагає Google створювати персоніфіковану рекламу. Проте не можна виключати, що особисті дані користувача потраплять у чужі руки. Багато хто воліє перестрахуватися та вимкнути налаштування стеження у телефоні.

Зробити це не так важко, пише сайт itechua. Вимкнення функцій здійснюється у три етапи.

1. У меню "Налаштування" перейдіть до розділу Google. Натисніть три точки у верхньому правому куті, вибравши "Використання та діагностика". Там треба включити відстеження активності. Після цього Google перестане передавати інформацію про використання телефону.

2. У меню "Налаштування" перейдіть до розділу "Мова та введення". Знову натиснувши три точки у верхньому правому куті, виберіть Налаштування. У цьому розділі потрібно вимкнути пункти "надсилати статистику", "персоналізувати для вас" та "поліпшити для всіх". Тепер клавіатура Google більше не передає інформацію про те, що ви вводите.

3. У цьому ж розділі — "Мова і введення" вибираємо перетворення тексту на мову. Його необхідно вимкнути, після чого Google перестане передавати інформацію про вашу мову на мікрофон.

Раніше Телеграф розповідав, як зрозуміти, що за вами стежать через камеру вашого телефону. Існує багато шкідливих програм, які дають можливість отримувати доступ та передавати конфіденційну інформацію, зокрема через камеру.