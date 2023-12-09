Маловідомі функції зарядки Android, які обов’язково знадобляться

Вони є не в усіх моделях – перевірте свою

Щоб зарядка не зашкодила телефону, перед підключенням пристрою до джерела живлення потрібно зробити одну просту дію, а також можуть стати в нагоді функції зарядки Android, про які мало хто знає. Вони допоможуть захистити гаджет від поломки і не лише.

Розумна зарядка

Просто знахідка для тих, хто звик заряджати телефон ночами. Суть у тому, що смартфон заряджається приблизно на 80%, а решту відсотків набирає за кілька хвилин до моменту вашого пробудження. Це продовжує термін служби акумулятора, пише itechua.

Щоб активувати розумну зарядку, в меню "Налаштування" потрібно вибрати розділ керування батареєю. Знайти розумну (безпечну) зарядку та активувати її. Ця функція є не у всіх моделях.

Обхідна зарядка

Всі знають, що грати на телефоні під час зарядки — погана ідея. Через сильні навантаження може нагрітися акумулятор, що скорочує термін його служби. Щоб уникнути цього, виробники оснащують смартфони функцією обхідної зарядки. При її активації енергія безпосередньо надходить на пристрій, минаючи батарею.

Щоб увімкнути обхідну зарядку, потрібно через пошук у розділі "Налаштування" знайти її та активувати. Ця функція все частіше додається виробниками, але є не в усіх смартфонах.

Реверсивна зарядка

Вона дозволяє зарядити один телефон від іншого. Це можна зробити через провід. Потрібний OTG-перехідник, який треба вставити в пристрій, що роздає, а потім під’єднати до нього кабель і приймаючий апарат.

Раніше "Телеграф" розповідав про прийоми, що допоможуть користуватися телефоном без підзарядки протягом кількох днів. Потрібно змінити декілька налаштувань.