Це не зашкодить батареї: спосіб заряджання телефону, який багато хто уникає

Експерти радять використовувати такий метод заряджання гаджета

Багато хто побоюється по недовго заряджати телефон, щоб не завдати шкоди батареї. Однак це лише міф. Навпаки, короткі цикли заряджання телефону не шкодять пристрою, а є для нього корисними.

Чимало користувачів намагається ставити телефон на зарядку, поки батарея не набере 100%, побоюючись знімати гаджет раніше, і це серйозна помилка. Фахівці не рекомендують чекати, поки він повністю розрядиться та зарядиться. Це буквально вбиває батарею. Про це пише "УНІАН".

У старих телефонах, дійсно, батарея не була розрахована на неповну зарядку та переривання зарядку і справді могло призвести до поступового скорочення місткості акумулятора. Але сучасні гаджети значно від своїх попередників.

Наразі експерти кажуть, що заряджати телефони короткими сесіями – це, навпаки, корисно. Тому зовсім не варто турбуватися, якщо ваш мобільний заряджався лише кілька хвилин, а потім ви ставите його на невелику зарядку ще через час.

Варто додати, що телефон слід заряджати не більше ніж до 80%, а розряджати не нижче 20%. Залишати пристрій на зарядці на ніч краще не слід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити телефон в автомобілі. Цією функцією можна скористатися також під час блекауту.