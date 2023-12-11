Ними користуються майже всі: топ-10 додатків, які "з’їдають" батарею на телефоні

До списку потрапили зокрема соцмережі

До десятки додатків на мобільних телефонах, які дуже швидко "з’їдають" батарею, входять популярні соціальні мережі. Більшість із них напевно встановлені на смартфонах у багатьох.

Компанія pCloud, яка займається вивченням комп’ютерної техніки, проаналізувала мобільні програми, що сильно впливають на батарею і швидко розряджають телефон. Крім соцмереж були відзначені навчальні програми, програма для проведення відеоконференцій і так далі. Про це пише PCMag.

У топ-10 додатків, зокрема, потрапили такі відомі соцмережі як Instagram, Facebook, TikTok. Повний список цієї десятки виглядає так:

Skype

Facebook

Instagram

Tinder

WhatsАpp

Zoom

YouTube

Telegram

TikTok

Duolingo

Зазначається, що програми для соцмереж, у тому числі Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp дозволяють працювати у фоновому режимі деяким функціям. У налаштуваннях можна самостійно переглянути, які програми споживають більше заряду на пристрої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли необхідно ставити телефон на зарядку і чому багато хто це робить абсолютно неправильно.