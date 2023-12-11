Ними користуються майже всі: топ-10 додатків, які "з’їдають" батарею на телефоні
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До списку потрапили зокрема соцмережі
До десятки додатків на мобільних телефонах, які дуже швидко "з’їдають" батарею, входять популярні соціальні мережі. Більшість із них напевно встановлені на смартфонах у багатьох.
Компанія pCloud, яка займається вивченням комп’ютерної техніки, проаналізувала мобільні програми, що сильно впливають на батарею і швидко розряджають телефон. Крім соцмереж були відзначені навчальні програми, програма для проведення відеоконференцій і так далі. Про це пише PCMag.
У топ-10 додатків, зокрема, потрапили такі відомі соцмережі як Instagram, Facebook, TikTok. Повний список цієї десятки виглядає так:
- Skype
- Tinder
- WhatsАpp
- Zoom
- YouTube
- Telegram
- TikTok
- Duolingo
Зазначається, що програми для соцмереж, у тому числі Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp дозволяють працювати у фоновому режимі деяким функціям. У налаштуваннях можна самостійно переглянути, які програми споживають більше заряду на пристрої.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли необхідно ставити телефон на зарядку і чому багато хто це робить абсолютно неправильно.