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Ними користуються майже всі: топ-10 додатків, які "з’їдають" батарею на телефоні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Які програми швидко розряджають телефон Новина оновлена 11 грудня 2023, 08:29
Які програми швидко розряджають телефон. Фото Pixabay

До списку потрапили зокрема соцмережі

До десятки додатків на мобільних телефонах, які дуже швидко "з’їдають" батарею, входять популярні соціальні мережі. Більшість із них напевно встановлені на смартфонах у багатьох.

Компанія pCloud, яка займається вивченням комп’ютерної техніки, проаналізувала мобільні програми, що сильно впливають на батарею і швидко розряджають телефон. Крім соцмереж були відзначені навчальні програми, програма для проведення відеоконференцій і так далі. Про це пише PCMag.

У топ-10 додатків, зокрема, потрапили такі відомі соцмережі як Instagram, Facebook, TikTok. Повний список цієї десятки виглядає так:

  • Skype
  • Facebook
  • Instagram
  • Tinder
  • WhatsАpp
  • Zoom
  • YouTube
  • Telegram
  • TikTok
  • Duolingo

Зазначається, що програми для соцмереж, у тому числі Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp дозволяють працювати у фоновому режимі деяким функціям. У налаштуваннях можна самостійно переглянути, які програми споживають більше заряду на пристрої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли необхідно ставити телефон на зарядку і чому багато хто це робить абсолютно неправильно.

Теги:
#Додатки #Телефон #Заряд #Лайфхак