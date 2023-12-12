Це вбиває батарею щодня: як не можна заряджати телефон, п'ять головних помилок

Декілька простих правил допоможуть продовжити життя акумулятору

Багато хто щодня заряджає телефон, а іноді й кілька разів, проте мало хто знає, що є деякі помилки, які дуже шкодять батареї. Варто запам’ятати кілька правил, зарядки телефону, щоб зберегти життя акумулятора у вашому пристрої якомога довше.

Помилки, які погано впливають на батарею, пов’язані як зі способом заряджання, так і тривалістю цього процесу. Про це пише Santeplus.

По-перше, не варто чекати, поки телефон повністю розрядиться. Така звичка може суттєво скоротити строк служби вашого гаджета. Ставити його на зарядку потрібно, як тільки він повідомив, що йому не вистачає заряду.

Не заряджайте телефон, якщо рівень заряду становить 50%. Це негативно позначається на батареї. Краще почекати, доки він "сяде" до 20-30%. При цьому не можна заряджати пристрій до максимуму. Оптимальний рівень — 80%.

Також користувачам не рекомендують заряджати телефон від комп’ютера. Річ у тому, що в цьому випадку зарядка може бути менш ефективною, оскільки порти USB на комп’ютері можуть мати обмеження за потужністю та швидкістю передачі даних. Крім того, ПК не може забезпечити постійний потік енергії, а це може призвести до нерівномірної зарядки та пошкодження акумулятора телефону.

Ще одна велика помилка — використання смартфона під час того, як він заряджається. Цього робити категорично не можна, тому що смартфон може перегрітися і через це постраждає акумулятор.

П’ята помилка – використання неоригінального зарядного пристрою. Це може призвести до того, що телефон може вийти з експлуатації за дуже короткий строк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи шкодять короткі цикли зарядки мобільному телефону або ж, навпаки, для гаджета це корисно.