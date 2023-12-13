Одна звичка щодня вбиває ваш телефон: яку функцію краще вимкнути

Фахівці дали просту пораду

Щоб телефон служив довго і працював без проблем, потрібно дотримуватися правил безпечної зарядки. Також йому можуть зашкодити деякі звички власника, наприклад, користування вібрацією на постійній основі.

Про те, чому сповіщення та дзвінки з вібрацією скорочують термін "життя" телефону, розповів портал Reader’s Digest. Справа в тому, що вібруючий режим збільшує навантаження на пристрій, тому його акумулятор зношуватиметься набагато швидше.

Звичка регулярно використовувати віброрежим на телефоні швидше призведе до непридатності пристрою. В цілому смартфон не можна постійно використовувати в режимі максимальної потужності, особливо коли в цьому немає необхідності. Потрібно давати йому "відпочити", вимикаючи всі непотрібні функції. Якщо цього не робити, ресурси пристрою вичерпуватимуться набагато швидше.

Крім того, у режимі вібрації телефон швидше сідає. Річ у тім, що для створення вібрації використовується двигун, який споживає енергію від батареї пристрою. Тому, вимкнувши цю функцію, коли вона не потребує, ви не тільки збільшите термін служби телефону, але й заощадите заряд.

Раніше "Телеграф" розповідав, відключення якої функції на телефоні допоможе відчутно заощадити заряд. Вона потрібна далеко не завжди, а працює у більшості постійно.