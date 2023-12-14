Дві популярні новорічні прикраси перешкоджають роботі Wi-Fi-роутера: розміщуйте їх якнайдалі

У Новий рік ними прикрашений кожен будинок

Смартфон має можливість входити в інтернет не лише через мобільну мережу, а й через Wi-Fi, що дуже зручно. Wi-Fi роутер є практично в кожному будинку та офісі, і неполадки в його роботі вкрай прикрі. Однак у різдвяний та новорічний час ми самі можемо стати їх причиною.

Про те, які святкові прикраси впливають на роботу роутера Wi-Fi, розповіли експерти з британської компанії Uswitch. Деякі з них краще розташовувати якнайдалі від роздаючого інтернет пристрою.

Мішура, блискучий "дощик"

Загальновідомо, що роутер не можна ставити біля дзеркал, оскільки вони відбивають Wi-Fi сигнал і розсіюють його, через що гаджети гірше ловлять інтернет. Подібне відбувається і з блискучою мішурою, яку роблять зі світловідбиваючого матеріалу. Тому блискучий "дощик" і мішуру, що створюють святкову атмосферу, не можна розміщувати біля роутера, інакше настрій може бути зіпсовано відсутністю інтернету.

Гірлянди

Як пояснили фахівці, гірлянди, що світяться, здатні створювати навколо себе слабке електромагнітне поле, яке може заважати радіохвилям від роутера доходити до гаджетів у будинку. Чим більше гірлянд у приміщенні, тим більше утруднена робота роутера. Якщо після прикрашання будинку сигнал інтернету став слабшим, варто перевісити гірлянди в інше місце, або переставити сам роутер.

Саме тому ялинку потрібно ставити якнайдалі від роутера, адже, як правило, на ній є і гірлянди і мішура, а на додаток ще й блискучі кулі, які працюють як відбивачі сигналу. Якщо новорічна ялинка стоїть перед маршрутизатором, вона може блокувати сигнал не гірше за бетонну стіну.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому варто на ніч відключати WI-FI телефоном. Існують три основні причини.