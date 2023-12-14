Названо 7 причин викинути бездротову зарядку для телефону

Важливо правильно підібрати зарядку для телефону

Дедалі більше користувачів гаджетів переходять на бездротові зарядки. Це зручно і виглядає стильно. Але мало хто знає, що бездротова зарядка має низку вагомих недоліків.

На порталі Rokform розповіли, у чому мінуси бездротової зарядки для телефону. Наприклад, одна з основних проблем полягає в тому, що швидкість зарядки може бути повільнішою, ніж при традиційній провідній зарядці.

Ось основні незручності, які можуть виникати з бездротовою зарядкою:

Не зовсім бездротова.

Не вдасться користуватися телефоном, коли він лежить на зарядці.

Заряджання телефону займає більше часу.

Бездротові зарядні пристрої коштують дорожче за кабельні зарядні пристрої.

Телефон може перегрітися.

Крім того, бездротова зарядка може не працювати з більш товстими чохлами для телефонів або з деякими матеріалами. Якщо чохол для смартфона щільний, його потрібно буде або знімати щоразу перед зарядкою, або підібрати сумісний бездротовий зарядний пристрій, який забезпечує достатню потужність для повної зарядки вашого телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як не можна заряджати телефон. Ці помилки впливають працювати смартфона.