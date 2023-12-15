Може бути кілька причин: що робити, якщо телефон не бачить SIM-картку

Часто проблему можна вирішити самостійно

Якщо Ваш мобільний телефон не бачить SIM-картку, причин може бути кілька – від пошкодження до блокування мобільного оператора. Насамперед потрібно встановити, в чому проблема.

Щоб перевірити працездатність SIM-ки, потрібно вставити її в інший пристрій. Якщо карта не працює і в іншому смартфоні, проблема криється саме в ній, пише itechua.

Якщо в іншому телефоні сімка працює, то проблема в телефоні, який її не бачить. Перш за все, потрібно перевірити слот SIM-картки на забруднення і цілісність. Після цього треба знову вставити картку назад у пристрій і зробити наступне:

перезавантажити пристрій із SIM-карткою

оновити програмне забезпечення за допомогою меню "Налаштування"

перезавантажити мобільні дані, увімкнувши авіарежим, і за хвилину вимкнувши його

перевірити наявність вірусів

Також фахівці радять вибрати вручну конкретного оператора мобільного зв’язку. Це робиться через "Налаштування", у розділі "Мобільні дані та SIM-картки".

Зазначається, що часто телефон не реагує на сімку через те, що вона просто відключена в налаштуваннях пристрою. Більшість моделей сучасних смартфонів мають функцію відключення однієї зі встановлених карток.

Як знову ввімкнути деактивовану SIM-картку:

увійти до налаштувань;

вибрати "мобільні дані";

вказати потрібну карту;

перевести перемикач у положення "Активовано".

І нарешті, якщо телефон не бачить SIM-карту, якою давно не користувалися, причина може бути в тому, що її відключив оператор. У кожного оператора мобільного зв’язку свій термін, після якого відключається неактивна SIM-картка. Щоб вирішити цю проблему, зверніться до постачальника мобільних послуг.

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