Може бути кілька причин: що робити, якщо телефон не бачить SIM-картку
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Часто проблему можна вирішити самостійно
Якщо Ваш мобільний телефон не бачить SIM-картку, причин може бути кілька – від пошкодження до блокування мобільного оператора. Насамперед потрібно встановити, в чому проблема.
Щоб перевірити працездатність SIM-ки, потрібно вставити її в інший пристрій. Якщо карта не працює і в іншому смартфоні, проблема криється саме в ній, пише itechua.
Якщо в іншому телефоні сімка працює, то проблема в телефоні, який її не бачить. Перш за все, потрібно перевірити слот SIM-картки на забруднення і цілісність. Після цього треба знову вставити картку назад у пристрій і зробити наступне:
- перезавантажити пристрій із SIM-карткою
- оновити програмне забезпечення за допомогою меню "Налаштування"
- перезавантажити мобільні дані, увімкнувши авіарежим, і за хвилину вимкнувши його
- перевірити наявність вірусів
Також фахівці радять вибрати вручну конкретного оператора мобільного зв’язку. Це робиться через "Налаштування", у розділі "Мобільні дані та SIM-картки".
Зазначається, що часто телефон не реагує на сімку через те, що вона просто відключена в налаштуваннях пристрою. Більшість моделей сучасних смартфонів мають функцію відключення однієї зі встановлених карток.
Як знову ввімкнути деактивовану SIM-картку:
- увійти до налаштувань;
- вибрати "мобільні дані";
- вказати потрібну карту;
- перевести перемикач у положення "Активовано".
І нарешті, якщо телефон не бачить SIM-карту, якою давно не користувалися, причина може бути в тому, що її відключив оператор. У кожного оператора мобільного зв’язку свій термін, після якого відключається неактивна SIM-картка. Щоб вирішити цю проблему, зверніться до постачальника мобільних послуг.
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