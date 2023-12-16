Можна "вбити" смартфон: три ситуації, коли не варто відразу ставити девайс на зарядку

Перегрів та температурний шок – наслідки невірного моменту вибору постановки на зарядку

Хоча часто у людей бувають ситуації, коли вони добігають до дому буквально на "останніх краплинах" зарядки – кілька процентів – не завжди варто відразу ж ставити девайс на "провід", щоб зарядити його. Наслідки можуть бути несподівані, і потім позначаться на працездатності пристрою.

Експерти виділяють кілька випадків, коли в жодному разі не можна ставити свій "смарт" на зарядку після того, як зайшов додому.

1) Прийшов з морозної вулиці

Восени та взимку такого краще не робити. Річ у тім, що смартфон на вулиці теж охолоджується, тому постановка на зарядку відразу ж після повернення стане для нього шоковим перепадом температур. А це, своєю чергою, може "вбити" батарею девайсу – вона почне гірше тримати заряд. Краще трохи почекати, коли смартфон зігріється, полежить на поличці чи на столі.

2) У приміщенні дуже жарко

Ситуація, яка прямо протилежна попередній. Актуальна переважно влітку. Проблема в тому, що смартфон, який заряджається, нагрівається у процесі. Якщо у приміщенні дуже жарко – є великий шанс перегріти девайс; це загрожує поломкою батареї, а у найгіршому випадку взагалі може навіть розплавитися або вибухнути. Для зарядки краще обрати приміщення, яке буде достатньо прохолодним. А ще варто потурбуватися, щоб на смартфон не потрапляли прямі сонячні промені, бо ефект буде майже той же самий.

3) На пристрої працює якась програма

Якщо девайс заряджається, краще його взагалі не чіпати. Не можна заряджати телефон, якщо там працює якась програма, увімкнено мобільну гру, або щось завантажується. Смартфон перегрівається, починає "тормозити", гірше працює. І так, це теж може вбити батарею. Тому спочатку вимкнути усі програми, потім поставити пристрій на зарядку – та не чіпати, поки не зарядиться.

Раніше "Телеграф" писав, що несправний порт для зарядного пристрою або перезаряджання смартфона можуть негативно вплинути на батарею смартфона.