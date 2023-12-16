Як видалити з телефону всі дані: два способи очищення Android

Зробити це нескладно

Сучасний смартфон — не лише засіб зв’язку, а й справжнє сховище інформації про свого власника. Пам’ять телефону потрібно регулярно чистити, також за потреби можна повністю видалити всю інформацію з пристрою.

Варіант, що передбачає безслідне видалення файлів на пристроях з ОС Android, передбачає скидання налаштувань до початкових (заводських) передустановок. У цьому випадку на смартфоні не залишиться даних про акаунти користувача, пише сайт itechua.

Як це зробити:

зайти в "Налаштування"

відкрити "Про телефон" та "Скинути"

вибрати "Видалити всі дані"

ввести пароль та підтвердити дію

Це єдиний спосіб повністю видалити зі смартфона всі дані. Важливо враховувати, що це можна зробити лише тоді, коли пристрій заряджено щонайменше на 30%. Якщо рівень заряду нижчий – нічого не вийде.

Описаний метод — найрадикальніший і видаляє зі смартфона всі дані. Якщо ж потрібно видалити файли, але зберегти дані акаунтів, а також їх паролі, можна скористатися іншим способом, але для цього буде потрібний комп’ютер.

Як це зробити:

підключити телефон до ПК

відкрити внутрішній накопичувач пристрою за допомогою провідника у Windows

вибрати та виділити папки та/або окремі файли, які потрібно видалити

натиснути праву кнопку мишки

підтвердити видалення файлів

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