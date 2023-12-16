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Як видалити з телефону всі дані: два способи очищення Android

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Телефон
Телефон. Фото Freepik

Зробити це нескладно

Сучасний смартфон — не лише засіб зв’язку, а й справжнє сховище інформації про свого власника. Пам’ять телефону потрібно регулярно чистити, також за потреби можна повністю видалити всю інформацію з пристрою.

Варіант, що передбачає безслідне видалення файлів на пристроях з ОС Android, передбачає скидання налаштувань до початкових (заводських) передустановок. У цьому випадку на смартфоні не залишиться даних про акаунти користувача, пише сайт itechua.

Як це зробити:

  • зайти в "Налаштування"
  • відкрити "Про телефон" та "Скинути"
  • вибрати "Видалити всі дані"
  • ввести пароль та підтвердити дію

Це єдиний спосіб повністю видалити зі смартфона всі дані. Важливо враховувати, що це можна зробити лише тоді, коли пристрій заряджено щонайменше на 30%. Якщо рівень заряду нижчий – нічого не вийде.

Описаний метод — найрадикальніший і видаляє зі смартфона всі дані. Якщо ж потрібно видалити файли, але зберегти дані акаунтів, а також їх паролі, можна скористатися іншим способом, але для цього буде потрібний комп’ютер.

Як це зробити:

  • підключити телефон до ПК
  • відкрити внутрішній накопичувач пристрою за допомогою провідника у Windows
  • вибрати та виділити папки та/або окремі файли, які потрібно видалити
  • натиснути праву кнопку мишки
  • підтвердити видалення файлів

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може не бачити SIM-картку. Є кілька причин та способів вирішити проблему.

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#Поради #Смартфон #Телефон